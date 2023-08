Mijares cuenta la verdad sobre Lucero: ¡No hay reconciliación!

CIUDAD DE MÉXICO.-El carismático y siempre sonriente cantante Manuel Mijares ha dejado claro una vez más que aunque el público ansía su reconciliación con la igualmente talentosa Lucero, su relación sigue en un hermoso capítulo de amistad. Con gran humor y calidez, Mijares aclaró en una entrevista exclusiva durante la celebración de la 100ª representación del musical "Mamma Mia!", en el Teatro de los Insurgentes, que él y Lucero están muy bien en su papel de ex cónyuges y compañeros musicales.

"Nos queremos mucho, pero creo que así estamos bien (divorciados). Yo ni me he atrevido a preguntarle cómo está su tema (en lo sentimental), es cosa de ella. Cuando nos vemos para cantar, no tocamos el tema. Yo la veo a ella muy contenta, tranquila. Es como una pirinola en el escenario, no para", compartió Mijares entre risas.