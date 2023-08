¿Lucero y Mijares envejecerán juntos? Esto dijo el cantante

Ciudad de México.- Manuel Mijares habló recientemente para aclarar las especulaciones acerca de su posible reconciliación con Lucero, madre de sus hijos.

Lucero había anunció hace unos días su regreso a la soltería después de terminar su relación con Michel Kuri.

Durante su paso por la alfombra roja de la obra "Mamma Mia!", Mijares explicó que no se involucra en asuntos personales que no le conciernen, y que el tema de retomar su relación con Lucero es sumamente personal y nunca lo ha tocado en sus conversaciones.

No me meto en lo que no tengo que meterme (…) Fíjate que es un tema, y mira que hemos salido a cantar juntos, pero es un tema que yo no le toco, ahora sí que es sumamente personal eso, nunca se lo toqué”, explicó Mijares a su paso por la alfombra roja de la obra Mamma Mia!