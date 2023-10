Miguel Bosé y Pablo Alborán, ¿en una relación amorosa?

MÉXICO.- La vida del cantante Miguel Bosé ha tomando un nuevo giro luego de los recientes eventos que sacudieron su entorno.

Pese a que hace apenas más de un mes, Bosé fue víctima de un terrible asalto y secuestro a mano armada en la casa de la conductora Inés Gómez Mont en la Ciudad de México, tal parece que el cantante ahora se encuentra en una etapa muy diferente de su vida.

Tras este turbulento episodio, se ha dado a conocer la noticia de un supuesto romance con el también cantante Pablo Alborán.

De acuerdo con TV Notas, Bosé y Alborán habrían dado un nuevo paso en su relación, la cual habría transicionado de una amistad de muchos años a una relación amorosa.

Fue en 2012 cuando Miguel invitó a Pablo a colaborar en su disco "Papitwo".

Desde entonces, compartieron varios escenarios musicales, como un especial en Televisión Española (TVE) y una actuación conjunta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2013.

La amistad entre Bosé y Alborán fue tan estrecha que Miguel desempeñó un papel crucial en la vida de Pablo al apoyarlo para que públicamente reconociera su homosexualidad en 2020, lo que resultó en un respaldo significativo para la carrera de Alborán. Desde entonces, Pablo ha continuado cosechando éxitos en su carrera musical.

A pesar de su cercanía, el romance entre ambos cantantes no se había manifestado anteriormente debido a compromisos y relaciones previas en sus respectivas vidas.

Sin embargo, la situación cambió en los últimos meses, ya que ambos cantantes se encontraron en un momento de soltería y mayor comunicación tras la ruptura de Pablo con su exnovio.

Fue en este momento cuando, según una amiga de la presunta pareja, Bosé y Alborán habrían comenzado a ver su relación desde una perspectiva romántica.

Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016, pero las cosas no se han dado”