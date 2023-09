Miguel Bosé aporta más datos sobre la experiencia vivida: "Estábamos rodeados de gente armada hasta los dientes".

Como invitado del programa de televisión español El Hormiguero, Miguel Bosé asistió durante casi un mes al magnicidio ocurrido en su casa de la capital mexicana.

A pesar de que previamente el cantante relató a través de un comunicado que fue privado de su libertad junto con sus hijos por diez encapuchados que irrumpieron su domicilio, en esta ocasión el conductor Pablo Motos solicitó que explicara qué fue lo que sucedió la noche del saqueo.

Estábamos dormidos en mi casa y de repente me despierta alguien. Miro, veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola con silenciador. Fue un momento en el que estás perdido y ya vi a mis hijos a pie de cama y estábamos rodeados de toda esta gente armada hasta los dientes, o sea, había una artillería pesada muy grande y todos encapuchados con máscaras”, recordó el artista de 67 años.

Posteriormente, el intérprete de “Don Diablo” y “Amante Bandido” recalcó que los ladrones no eran profesionales por su modus operandi. “Al final nos ataron con los lazos de mis deportivas (tenis), o sea, me quedé sin lazos de mis deportivas. Sin zapatillas, ellos arrancaron todo y tuvimos que cortarlas”, destacó.

Para evitar que sus dos hijos quedaran aislados, Bosé contó que les solicitó a los ladrones que los aislaran junto con su empleada doméstica, por lo que los menores fueron llevados a una habitación donde los ataron y los cubrieron para que no pudieran ver lo que sucedía.

Hecho a olvidar

Mientras tanto, el cantautor refirió que acompañó a los ladrones para abrir las cajas fuertes. “A un determinado momento (…) se me queda el jefe mirando y dice: ‘chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió un selfi”, recapituló.

Tomando el mal momento con buen sentido del humor, el cantante manifestó: “además, desde aquí quiero agradecerles una cosa. Tengo dos amigas californianas fans de toda la vida que cada Navidad, cumpleaños o fiesta me regalan objetos que a ellas les apasionan y yo detesto. Una gama alta de maletas y monederos. Pues se las llevaron todas, así que muchas gracias”.

Por otra parte, el artista alabó el comportamiento de sus hijos pese al susto y agradeció al miembro de la cuadrilla que se quedó a cargo de sus retoños. “Antes de irse desató a Tadeo y le dijo que en media hora se terminara de soltar y que después desatase al resto, pero que no dijera nada”, aseveró Bosé.

Finalmente, el cantante recordó que la casa estaba completamente desordenada y así permaneció por tres días hasta que llegó la policía. “Fueron casi peores ellos que el atraco. Tenían muy buena voluntad, pero eran 30 y estaban más armados que los otros”. Por lo que discurrió que el suceso era “para olvidar lo antes posible”.