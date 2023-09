Chilindrina desmiente falsa noticia sobre su muerte

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, conocida como 'La Chilindrina' utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia sobre su supuesta muerte.

La actriz que formó parte del elenco del programa “El Chavo del 8”, apareció sentada en la sala de su casa y negó tajantemente la información difundida sobre su fallecimiento.

Les quiero agradecer su mortificación, su tristeza porque ya me morí. No, me morí anoche, pero de cansada, de sueño, me acaban de despertar y me dicen ‘ay señora, ¿no se ha muerto?’, y dije ‘no, no estaba muerta, andaba de parranda’”