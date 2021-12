Miguel Bosé asegura que los gobiernos nos quieren matar con las vacunas anticovid

Ciudad de México.- El cantante Miguel Bosé se encuentra una vez más en medio de la polémica tras compartir su postura en contra de la pandemia y de las vacunas contra Covid-19.

A pesar de que el artista ya ha sido sancionado en redes por manifestar su descontento y oposición, había evitado hablar del tema, pero con el surgimiento de la nueva varianta Ómicron, se pronunció nuevamente al respecto.

Estoy del lado de la verdad. La verdad es que nos quieren matar a todos con esas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos... Los gobiernos no nos quieren, los gobiernos no nos protegen. Es toda una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre”

Dijo Bosé al medio argentino A24.

Ataques Bosé

De igual forma, el artista reveló que su forma de pensar le ha traído muchas consecuencias negativas. “Me atacan día y noche. Me encierran, me secuestran en mi profesión. Me niegan mi profesión por dos años, que voy a recuperar”.

“La Ómicron es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave que hoy por hoy, en la mayoría de los países del mundo, hay mortalidad cero por su causa. Y más vale que nos empecemos a vacunar o no habrá muertes”, aseguró.

Finalmente, Miguel Bosé destacó que la pandemia de coronavirus no es el único medio con el que nos pueden manipular.

“Van a solapar otra nueva maldad que, probablemente, sea el cambio climático; con lo cual arrastrará hambrunas, carencia de alimentos, contaminaciones del agua, ineficiencias o carencias de energía. Alguna nueva maldad tienen que planear porque le han tomado gusto”, remató.