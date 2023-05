Mientras Gerard Pique presume a Clara Chia, ¡Shakira surfea!

Hermosillo, Sonora.- La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue siendo objeto de muchas conversaciones. Hace unos días, el futbolista decidió compartir en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su nueva pareja, Clara Chía. Por su parte, la cantante ha optado por enfocarse en sí misma, estrenar varios éxitos musicales y disfrutar de su nueva vida en Miami.

Shakira enamora con sus habilidades de surf en Instagram

La artista colombiana, conocida por su talento musical y enérgica presencia en el escenario, ha demostrado una vez más que es una mujer de muchos talentos. En un video compartido en su cuenta de Instagram, la estrella internacional dejó a todos boquiabiertos al mostrar sus habilidades sobre las olas.

Si no hay olas, se hacen", compartió en su publicación, la cual, en cuestión de horas, logró superar el millón de "me gusta".

La intérprete de "Music Sessions #53" y "Acróstico" no ha dejado de recibir felicitaciones por haber superado su difícil ruptura amorosa, a la vez que le reconocen y aplauden sus múltiples talentos.

"¡Wow! ¿Habrá algo que no sea capaz de hacer Shakira?", "Tienes talento en todo lo que haces", "Nos encanta verte así, ¡feliz!", "Definitivamente, Dios no quita, Dios libera. Estabas en una jaula, mi bella Shakira, has renacido como el ave fénix", "Libre como el mar". Son algunas de las opiniones de los usuarios.

No es la primera vez que presenciamos a la colombiana deslizándose sobre una tabla de surf. En el videoclip de su sencillo "Don't wait up" lanzado en 2021, la artista nos permitió apreciar su destreza en este deporte.

¿Cómo reaccionó Piqué ante "Acróstico"?

Recientemente, Shakira lanzó su nueva canción "Acróstico", donde comparte créditos con sus hijos Milan y Sasha. Periodistas de "Europa Press" se encontraron con Piqué saliendo de un restaurante con varios amigos, aunque sin Clara Chía. Al cuestionarlo si estaba molesto porque sus hijos salieran en el video musical, el español decidió reservarse sus comentarios y tan solo reírse.

