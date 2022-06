Miembro de Kabah explota contra Lolita Cortés luego que la jueza criticará a la banda

Tijuana, Baja California.- Lolita Cortés es conocida por hablar 'sin pelos en la lengua' durante sus críticas en las presentaciones de los alumnos de La Academia.

Durante el segundo concierto de Cesia y Andrés cantaron 'Vive'. Por su parte, la jueza de hierro expresó su descontento con la interpretación del dueto y de paso hasta con la agrupación.

Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José [...] Kabah, eso es todo. No estamos hablando de no espérate Queen, no espérate Journey, sino de Kabah"

expresó a los cantantes.

La respuesta del integrante de la banda

Apio Quijano no se quedó callado y salió a defender a su equipo a través de redes. "Hola, bonito día a todos. Oigan, me llegó un video de esta mujer Lola o Lolita Cortés criticando a Kabah. Kabah, como lo dices despectivamente, llevamos 30 años de carrera y, bien que mal, tenemos éxitos de muchos años", dijo.

"Yo no me voy a meter con tu carrera porque bueno, hay mucho qué decir… no, más bien, no hay tanto que decir. Una mujer de musicales del 90, donde desapareciste. Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92, acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás, respeta el trabajo de tus compañeros, te conozco, te conozco bien, déjanos en paz”, concluyó.