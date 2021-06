Michelle Vieth y Silverio Rocchi aclaran su relación tras rumores de noviazgo

CIUDAD DE MÉXICO.-Michelle Vieth y Silverio Rocchi, quienes obtuvieron el quinto lugar en “Las Estrellas Bailan en HOY”, se encuentran en medio de la polémica luego de que una publicación asegurara que iniciaron un romance a pesar de que él sigue casado con una mujer y además acaba de ser papá con otra.

La pareja de baile acudió al matutino de Televisa para dar explicar su relación, por lo que Silverio dijo:

“Uno sabe quién es, lo voy a aclarar, yo nunca he tapado el sol con un dedo, soy una persona muy transparente, Mich lo supo desde el principio, creo que es muy distinto ser un oportunista a ser un caballero y yo soy un caballero”.

Acto seguido, Vieth lo interrumpió para agregar: “pero además nos preguntaron y respondimos en el transcurso del programa […] Silverio dijo ‘yo soy soltero’, y yo dije ‘yo también estoy soltera’, en su momento se dijo”.

Silverio Rocchi afirma que 'vive el momento'

Sobre su vínculo con otras mujeres, Rocchi aclaró: “yo soy divorciado hace 5 años, y hace un año tuve una relación en la cual resultó embarazada, y llegó esta… yo le llamó una bendición, porque un hijo es una bendición, no fue un momento fácil en mi vida porque ¡ay!, en pandemia, los dos hombros, yo venía de recuperarme cuando me entero, pero como hombre, como padre, me hago responsable".

"No tengo una relación con ella, tuve una relación y como hombre, como padre me hago responsable, jamás dejaría a un hijo mío abandonado, así que me haré responsable de la parte que a mi me toca y le daré el mismo tiempo, amor y cariño como a mis otros dos hijos, y ella va a tener una familia, dos hermanitos en su momento que, si me permiten presentarlos, creo que no soy el último, ni seré el último, pero la gran diferencia es responsabilidad”.

Ante las constantes preguntas sobre si existe romance entre ellos, Michelle y Silverio brindaron constantes evasivas y con sonrisas nerviosas trataron de no dar una declaración concreta sobre su relación tras finalizar el reality de baile.

“Yo creo que los dos estamos en una etapa de nuestras vidas en que estamos disfrutando lo que estamos viviendo, a mi me han pasado muchas cosas, nunca me he detenido a aclarar nada ni a decir nada […] estamos viviendo el momento todos, tenemos familia, tenemos hijos, y creo que hay que ser responsables, Silverio es un caballero, siempre va a contar conmigo con esta amistad, con este cariño y creo que es mutuo, y creo que eso se vio en la pantalla”, dijo la actriz.

Pero como no daban una respuesta clara ante las dudas de su posible noviazgo, las preguntas al respecto continuaban, por lo que Silverio agregó: “dejamos abierta la puerta, estamos en un momento, quizás las circunstancias, lo que ella explicaba también de la familia, los hijos… yo agradezco, no hay casualidades en la vida, que Mich haya sido mi pareja de baile, fue algo hermoso, y se lo he dicho fuera de cámaras, yo soy un tipo transparente, puede contar conmigo el día que quiera, un hombro para llorar, un oído para ser escuchada…”.

Finalmente, ante la pregunta de Galilea Montijo sobre si eran amigos con derecho, Vieth replicó: “no, todavía no… todavía no, poco a poco”.