Michelle Vieth revela que sus hijos ya saben de su video escándalo sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de una década del video escándalo sexual que protagonizó Michelle Vieth, que presuntamente fue filtrado por su ex esposo Héctor Soberón, la actriz reveló que sus hijos ya están enterados de estas imágenes, ya que siempre les ha hablado con la verdad.

Durante su encuentro con la prensa en una obra de teatro, la actriz confirmó que en breve dará a conocer el documental en el que contará todo lo que vivió tras la exposición de su intimidad.

“En su momento conocerán lo que yo viví como tal, documentado, por eso, el interés de hacer un documental como tal, no un chisme, no novela o algo que se asemeje a la realidad”, destacó.

Al respecto de lo que pudieran decir sus hijos sobre este proyecto, Michelle explicó:

“yo creo que siempre hablando con la verdad, mis hijos no están ajenos a la situación, yo siempre he hablado con ellos. Uno de los errores más grandes que cometemos como padres es el subestimar a nuestros hijos, es el pensar que a un niño de 3 o 4 años no le puedes hablar cosas que necesitan saber, o sea, hay que hablar con ellos a su nivel, bajarte tu como adulto a su nivel y hablar las cosas como son”.

Finalmente, Vieth no descartó la posibilidad de regresar con su ex Christian Aparicio, con quien peleaba la guardia y custodia de sus hijos menores. “Todo está en proceso, aún no está finalizado, estamos en pláticas, dándonos una oportunidad como familia”.