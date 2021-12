Michelle Salas realiza viaje de urgencia en fin de año por un ser querido

Ciudad de México.-Michelle Salas compartió con sus seguidores en redes sociales, pues un miembro de su familia no está bien de salud.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Stephanie Salas dio a conocer que durante las últimas horas del 2021 no se encuentra del todo bien.

La joven modelo reflexionó sobre lo complicado que han sido estas fechas para ella, pues tuvo que realizar un viaje de urgencia por su gatito Valentino que no está bien de salud.

Michelle Salas sufre por la salud de su gatito

“Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro”, inició Michelle Salas su mensaje.

“El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino”, detalló la influencer al respecto de las dificultades que ha vivido en los últimos meses.

Posteriormente, la nieta de doña Silvia Pinal reveló: “Escribo esto desde la clínica en donde le están tratando de un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días. Todavía no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en 1000 pedacitos. Solo les pido por favor que lo tengan en sus oraciones y que pidan por él”.

Michelle Salas espera que su mascota mejore

Por último, Michelle confesó sus esperanzas para que su amada mascota se recupere. “Ese gatito ha sido mi compañero de vida por 8 años, mi mejor amigo, es el que más quiero. a veces te preguntas ¿por qué él?, pero Dios sabe porqué hace las cosas y espero desde lo más profundo de mi corazón que lo ayude a salir de esto. Gracias infinitas”.

Como se recordará, la joven tenía pocos días de haber llegado a México, donde planeaba pasar Navidad en familia, incluyendo a la matriarca de la dinastía Pinal, deseo que no cumplió debido a que la primera actriz fuera diagnosticada con Covid-19 en el hospital, y que hasta el momento la mantiene aislada en su casa sin ningún síntoma.