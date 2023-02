¿Michelle Salas esta por casarse?

CIUDAD DE MÉXICO.- El reality de “La Casa de los famosos 3” ha desatado polémicas por los distintos secretos que se han dado a conocer con algunos de los participantes “chismes” del espectáculo.

Según el portal de TVNotas Osmel Sousa quien ha robado la atención en el programa debido a sus opiniones y en esta ocasión delató a la guapisíma Michelle Salas.

Supuestamente hay fuertes rumores de que Michelle podría estar llegando al altar, y se encuentra organizando todos los detalles para poder realizar su boda con su pareja, Danilo Diazgranados.

Sin embargo hasta el momento Michelle Salas no ha confirmado su compromiso matrimonial con su novio, la noticia la habría dado Osmel comentó públicamente.

Durante una platica que mantenían Aylín Mujica y Yameyyri Ynfante, comentaron que su ‘colega’ habia revelado que cuando saliera de la competencia tenía que ir al Caribe debido a una importante reunión social.

Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes que se casa la hija de Luis Miguel”, comentó Osmel.

Además Osmel agregó que incluso le brindó algunos consejos para el lugar de la boda el cual le recomendó Altos de Chavón, una villa estilo mediterraneo ubicado en Santo Domingo.

Esto dijo Michelle Salas sobre su relación con Luis Miguel

Al escuchar las preguntas de la reportera del programa Venga la Alegría con relación a LuisMi, la también influencer externó su descontento expresando: “Estoy tranquila mi amor, (no quiero contestar) porque no lo tengo que hablar contigo ni con nadie, gracias”.



De esta forma, Michelle dejó en claro que no desea hablar públicamente de Luis Miguel, a pesar de que en anteriores ocasiones se desbordada en halagos y expresaba su cariño hacia él.