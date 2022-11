Michell Salas reacciona al noviazgo de su madre con Humberto Zurita

Ciudad de México.- Michelle Salas fue interrogada por los medios sobre el romance que tiene su madre, Stephanie Salas con Humberto Zurita después de los rumores sobre su noviazgo.

La modelo compartió la alegría con su madre, por lo que ante los cuestionamientos sobre el tema, solamente respondió. “Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida”.

Sobre la convivencia que Michelle ha tenido con Humberto y sus hijos, la artista contó: “Uy, los conozco de toda la vida, desde pequeñitos. Yo iba a las fiestas de Sebastián y todo”.

Sobre su vida amorosa

Y siguiendo con los temas del amor, al hablar de su vida sentimental, luego de llevar varios años de pareja con el empresario Danilo Díaz, Salas confesó que está “muy bien”.

Por otra parte, la joven dejó entrever que no mantiene una estrecha relación con Alejandra Guzmán, pues ante las interrogantes de cómo se encuentra su tía tras la caída que tuvo en el escenario, solo dijo: “Híjole, la verdad no sé, no he estado muy enterada últimamente, es que no he parado de trabajar”.

Por último, Michelle Salas se dijo contenta de haber podido festejar a su bisabuela Silvia Pinal en su reciente cumpleaños, pues como es bien sabido, la reconocida presentadora es una de las personas favoritas en su vida.

Fue entre septiembre e inicios de octubre, que el mundo del espectáculo, tras varias sospechas, se enteraba que Humberto Zurita y Stephanie Salas habían decidido darle una nueva oportunidad al amor juntos.