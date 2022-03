¿Michelle Salas embarazada? Ella misma lo aclara

Ciudad de México.- Los rumores de un embarazo se dejaron escuchar en torno a Michelle Salas.

La modelo platicó con sus seguidores y comentó que en los últimos días tenía deseos de comer cosas dulces, aunque no sea algo común en su alimentación.

Sin embargo, la hija de Luis Miguel inmediatamente recalcó que no estaba embarazada, destacando que cualquier cosa que dice es retomada por la prensa para vender notas falsas de su vida.

Michelle Salas aclara que no está embarazada

“Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces, pero… y no, ¡no estoy embarazada!, porque siempre que digo ‘bueno, ahora se me antoja’, (dicen) ‘ay, seguro estás embarazada amiga’ y no”, dijo en primera instancia la joven.

Posteriormente, Michelle se lanzó contra la prensa. “Uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan… ¡ay, no!, de verdad, me da mucha risa, pero se los digo porque, imagínense, un error de redacción, y en una noticia importante, puede ser un gran problema, porque la gente lee eso, e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee”, manifestó.

Finalmente, la también hija de Stephanie Salas destacó que incluso gente de su entorno se cree las mentiras que escriben sobre su vida.

“Además yo si tengo el típico mensaje de ‘¿sí es cierto que en verdad eres…?’ y yo ‘¿cómo?’, como que tampoco hay a veces el criterio como para decir, o sea, no, se sorprenderían de las cosas que me llegan”, relató.