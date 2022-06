Michelle Salas agradecida por una familia de mujeres empoderadas

Ciudad de México.- La modelo Michelle Salas llevó a Monterrey con el fin de participar en un evento benéfico y ahí desveló el interés que tiene en alzar la voz por las mujeres necesitadas, debido a que viene de una familia donde las mujeres son quienes tienen el poder y fuerza de hacer lo que quieran.

También aprovechar esta difusión que tengo, yo como influencer o como lo quieras ver, como alguien que tiene una voz para hacer algo bonito, sobre todo para mujeres y niños, a mi me llega mucho esa causa, se me pone la piel chinita, porque como dices, vengo de una familia de mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras, que por mucho que parece que haya sido fácil, pues no ha sido fácil para ninguna”