Michelle Ruvalcaba sufre asalto a mano armada

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Ruvalcaba se convierte en otra víctima de la inseguridad en México, pues reveló que hace dos semanas sufrió un asalto a mano armada.

Por medio de su canal de YouTube, el periodista de espectáculos compartió, muy consternado, el robo en el que incluso salió lastimado de una mano.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Según lo relatado, salía de casa de una amiga alrededor de las 3:00 horas de la madrugada, y al quedarse sin batería en el celular, decidió tomar un taxi.

Me asaltaron. Mano armada y todo. Un taxista por quedarme sin pila no pude pedir taxi de aplicación y como estaba yo cerca, pues que me asaltan. Eso fue hace dos sábados”, contó.

“Me quitó mi tarjeta de débito, hizo malos manejos de la tarjeta, ay no, estuvo bien feo. Les quería decir que me lastimó la mano, forcejeamos. Tuve un episodio muy feo la verdad. Estoy bien. Sí había estado achicopalado y asustado, no lo había querido decir a nadie; ya se los cuento porque apenas se lo acabo de decir a mi mamá. Muy poca gente supo en su momento”, relató.

EL LADRÓN HA HECHO COMPRAS CON SU TAREJTA

Michelle dijo que el taxista realizó compras en línea con su tarjeta y tuvo que meter una aclaración en el banco para que le regresen lo que le robaron.

“El domingo estuve todo el día sin teléfono, acabo de comprar un celular nuevo porque el otro se lo llevó este señor, y además no vi las placas ni el número del coche, y luego, el lunes tuve que ir al banco y me di cuenta que había hecho manejos por línea, metí la aclaración y ojalá el banco me lo regrese porque no fue cualquier cosa lo que se robó este señor y luego tuve que ir a la compañía de teléfonos a dar de baja el que tenía y registrar el nuevo”, compartió.

El presentador levantó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia, y reveló que apenas pudo hablar de lo sucedido, pues quería esperar a que su mano sanara.

“Me encajó las uñas, forcejeamos y vi que sacó algo, no les puedo saber qué porque estaba muy oscuro, él traía un cubrebocas, una gorra y me dieron ganas de contarlo porque me habían estado preguntado que me notaban raro, triste, asustado. Luego de ahí me fui a la Fiscalía, estuve como tres horas ahí levantando la denuncia y estuve haciendo todos esos trámites. Sí se siente horrible pero ya fue hace dos semanas y gracias a Dios estoy bien”, finalizó Michelle.