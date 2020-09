Michelle Rubalcava se despide del programa “De Primera Mano” 

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa “De Primera Mano” comenzó su emisión de hoy con una noticia que impactó a varios de sus televidentes, pues el conductor Michelle Rubalcava saldrá del aire en los próximos días.



La noticia la ofreció el conductor titular, Gustavo Adolfo Infante, quien aclaró que esto se debe a una decisión corporativa de Imagen Televisión.



“Hace tres años y medio he tenido la oportunidad de estar todos los días de saludar a mi compañero Michelle. El día de hoy, Imagen Televisión lanzó en un comunicado la decisión corporativa que la empresa ha tomado junto la productora de esta productora, Laura Flores, de hacer un cambio en la planilla de conductores de este programa”, inició Gustavo.



“Michelle, a tres años y medio de que tuve la suerte de descubrirlo en un casting nacional (…) el día de hoy ha tomado otro camino en su vida. Está trabajando en El Heraldo Televisión un gran crecimiento y no sé cuándo, pero en estos días Mich se nos va”.



Michelle se mostró tranquilo y sonriente, pues dijo que continuará trabajando en el periodismo de espectáculos y además agradeció la oportunidad que se le brindó de formar parte de “De Primera Mano”.



“Yo creo que todos los cambios son para bien, me voy en un momento muy importante de mi vida, creo que es el momento específico para que se cierre el ciclo aquí en ‘De Primera Mano’, muy agradecido con este canal”, dijo Michelle.



“Gus, mejor ni te veo porque me voy a poner a llorar, no sabes cómo te agradezco que de 1500 personas me diste la oportunidad de estar aquí a nivel nacional. Imagen televisión, ¿qué te puedo decir? Es un crecimiento enorme para mi currículum. Amiga Mónica, gracias por tantos momentos, por ver por mí, a toda la producción, todos”, expresó.



Michelle recalcó que aún no sabe cuándo será su último programa, pero que hasta el momento él continuará dando las noticias en “De Primera Mano” con normalidad.

“Este día es de fiesta, esto no es de tristeza, esto no es un adiós, es un hasta pronto”.