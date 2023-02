Michelle Rodríguez revela que le afectaron las críticas tras aparecer en portada de revista

Ciudad de México.- Michelle Rodríguez fue abordada por los medios en el espectáculo de ‘’Un aplauso para el amor'', después de haber sido blanco de críticas al aparecer en la portada de una revista.

Ya que el debate surgió por el tema de la gordofobia, la artista lamentó que existiera esa clase de comentarios y reveló que desea que su trabajo sea el que la siga representando más allá de su aspecto físico.

Para eso estamos aquí los artistas, de alguna manera nuestra trinchera es el arte, para entregarle a la sociedad lo que brinca en nuestro corazón… ¿qué pienso?, desgraciadamente no me sorprende que sea un tema controversia porque nos cuesta trabajo hablar de las cosas que tenemos que hablar, y sí se está hablando, pues que hablemos de la mejor manera, amorosa y amable, y que nuestro arte, nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra creatividad siga siendo nuestra mejor trinchera y sigamos diciendo todo lo que tengamos que decir, y sí no, lo cantamos”

Dijo Rodríguez.

Afectada emocionalmente

Posteriormente, la artista de 39 años admitió que sí resultó afectada emocionalmente por esta controversia, aunque recalcó que esto no la distrae de sus proyectos de trabajo.

“Bueno, creo que somos personas y que estamos vulnerables ante los comentarios, o sea me preguntas si me afecta personalmente, pues sí, o sea, creo que cualquiera que reciba un comentario ofensivo puede sentirse vulnerable, creo que más bien está preguntarle a los demás si les está afectando esto, porque se ha hecho tan grande que creo no nada más es de mí, es de muchísima gente y que a todos nos toca, y que deberíamos de cuestionarnos todos”, explicó.

Además, la también standupera recalcó que la comedia no debería de ser usada para atacar a terceros. “En ningún momento mi comedia ha ofendido a nadie, y si así lo ha hecho pues unas disculpas, sentidas disculpas, porque la comedia puede ser también muy inteligente, la comedia puede ser transgresora sin pasar encima de nadie, eso es algo que como comediante, como actriz lo he dicho siempre”, manifestó