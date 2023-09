Michelle Rodríguez es criticada luego de bajar de peso

La actriz y comediante Michelle Rodríguez ha estado sufriendo algunas criticas luego de su notable pérdida de peso, y esto es debido a que hace unos meses Michelle generó una polémica en redes sociales tras nombrarse defensora del body positive y amor propio.

Fue a inicios de año cuando subió a redes sociales unas imágenes que le tomó una revista de modas, sin embargo muchas personas la criticaron juzgando su aspecto físico a tal grado que salió a dar un comunicado hablando de la gordofobia y el amor propio.

Por lo cual, ahora después de que Michelle bajara de peso algunos internautas la han criticado, asegurando de haberse contradicho tras aparecer con una nueva imagen.

La evolución de Michelle Rodríguez

Recientemente, la comediante compartió una serie de fotografías de su nuevo proyecto en República Dominicana, y algunos seguidores percibieron un cambió en su aspecto físico que la hace lucir más delgada.

Mientras que algunos la elogiaron por su apariencia, otros la criticaron, argumentando que su cambio de peso contradecía sus discursos anteriores sobre la aceptación de todos los cuerpos y la belleza en la diversidad.

“Ahora sí ya no entendí, @michihart para mí era un mega referente de mega autoestima, la aceptación al cuerpo tal como es, bueno ese era el discurso.”, se leyó en uno de los comentarios.

Incluso, algunos llegaron a criticarla por ceder ante las presiones de la industria del entretenimiento y por no mantener su mensaje de body positive. No obstante, los defensores argumentaron que su decisión de bajar de peso podría estar asociada a razones de salud o estéticas, además de hacer un recordatorio de que no se deberían de juzgar cuerpos ajenos.