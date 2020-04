Michelle Renaud recuerda que un productor le habría pedido operarse el busto y los glúteos

CIUDAD DE MÉXICO.- No es un secreto que la industria de la televisión puede llegar a ser un poco exigente en cuanto al físico de los actores y actrices se trate, es bien sabido que en ocasiones se les pide llevar una dieta para bajar de peso y poder obtener algún papel dentro de una producción.

Michelle Renaud habló precisamente sobre ello en una reciente grabación del programa de Unicable ‘D Generados’. En compañía de Arath de la Torre, la actriz señaló que en una ocasión le llegaron a pedir que se operara para cierto protagónico.

“A mí recién operada [de los senos] iba a quedar en mi primer protagónico y me hablaron para decirme que querían que me operara las ‘bubbies’ y las nalgas y yo ‘pero si ya me las operé’”, contó Renaud.

Por si eso fuera poco, no fue la única experiencia que ha tenido, pues la joven señaló que en otra ocasión un productor le dijo que se veía demasiado ‘cachetona’ para poder interpretar el personaje que podía ser para ella.

“También llegó un productor un día conmigo y me dijo ‘tú eres vegana, ¿no?’ Y yo ‘sí’, ‘pero ¿qué comes puras papas o qué? Estás bien cachetona, así no me funciona el personaje’. Me quedé así y le dije ‘mira pues si no quieres una cachetona no me estés haciendo perder el tiempo con castings’ ¿Y qué creen? Me dio el papel a mí”, recordó sin mencionar nombres.

Cabe señalar que hace un par de meses la famosa se sometió a una cirugía para quitarse los implantes de seno, mismos que se puso hace 9 años llevada por la presión del medio en el que trabaja.