Michelle Renaud presume vacaciones en Paris a lado de Matías Novoa

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud es una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, gracias a su larga trayectoria como actriz, se ha ganado el cariño por parte de cada uno de sus fanáticos.



Sin embargo la actriz no se ha salvado de ser tema de polémica, sobre todo en su vida sentimental donde en más de una ocasión ha sido relacionada con alguien, pero desde hace unos meses dejó en claro que su corazón le pertenece a Matías Novoa.



La pareja dio a conocer públicamente que incluso ya vivían bajo el mismo techo y desde entonces han compartido en redes sociales ante todo su público, lo enamorados que se encuentran en esta nueva etapa de sus vidas.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Michelle Renaud compartió una postal en la que parece frente a frente de Matías Novoa, mientras que en el fondo se puede notar que se encuentran en la Torre Eiffel.





Michelle Renaud comparte su felicidad con Matías Novoa





Mi amor" se puede leer en la publicación.







En la imagen aparece Michelle sonriendo, mientras que Matías la mira a los ojos, además la actriz también compartió una serie de fotografías de los lugares que se encontraban visitando entre ellos una calle de pinturas



Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones, donde en su mayoría han reconocido lo bien que lucen juntos.





Michelle Renaud habla sobre los rumores de embarazo







Luego de las especulaciones, Renaud brindó una entrevista a Ventaneando para hablar del tema, por lo que en primera instancia explicó:

“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”.