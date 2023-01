Michelle Renaud se expresa sobre recientes rumores de embarazo

Ciudad de México.- La actriz Michelle Renaud generó sospechas de embarazo, después de compartir una publicación en su cuenta de Instagram que disparó las alarmas.

La artista quien ha expresado su deseo de convertirse nuevamente en madre, compartió un video donde se ve pintando a una mujer en estado de gestación y dos bebés en su vientre, lo que podía interpretarse como gemelos.

Semillas de amor”

Escribió la actriz añadiendo emoticonos de corazón, destellos y una paleta de pintura.

El tiempo dirá

Luego de las especulaciones, Renaud brindó una entrevista a Ventaneando para hablar del tema, por lo que en primera instancia explicó:

“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”.

Sin embargo, el reportero insistió sobre la incógnita, y ante la pregunta directa sobre si su respuesta era una confirmación de embarazo, Michelle solo dijo: “No, no te estoy confirmando nada”.

En compañía

Acto seguido, la artista se dijo contenta porque en breve viajará a Holanda junto con Matías Novoa para presentar la cinta Corazonada en el Festival de Cine de Rotterdam, además del reciente estreno del filme Malvada.

“Todo me está llegando en el momento correcto, ahorita estas dos películas que me llenan y me hacen sentir super emocionada y tengo con quien compartirlo y con quien disfrutar, venir a un festival, en algún otro momento me hubiera tocado venirme sola y ahorita como estoy con mi pareja, con mi hombre, y se siente bien padre”, expuso.

Antes de culminar la entrevista con la emisión de espectáculos de TV Azteca, la actriz de 34 años insistió que actualmente vive una gran época.

“Creo que también es padre de tener la madurez y las cosas llegan en la vida, entonces estoy en un momento de mucha plenitud y me siento muy orgullosa de todo lo que está pasando a mi alrededor”, declaró.