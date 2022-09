¿Michelle Renaud comparte fotografía con su nuevo "novio"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud es una de las actrices más importantes de la televisión y ha logrado tener una larga trayectoria donde se ha ganado el cariño incondicional de sus fanáticos.

La artista es una de las más activas en sus redes sociales donde suele compartir parte de su vida personal y profesional, aunque desde su ruptura amorosa con Danilo Carrera se había privado de hablar de situación sentimental.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Michelle compartió en sus historias de Instagram una fotografía donde aparece abrazada de un hombre, pero que hasta ahora se desconoce su identidad.

En la imagen no se puede ver el rostro de su nuevo “novio”, pero se han desatado los rumores según El Heraldo que podría tratarse de Matías Nova, quien en su momento fue su compañero en la telenovela ‘La herencia’.

Y es que hace apenas unos días que Michelle compartió en sus redes sociales que se encontraba muy “enamorada” y fue ahí mismo donde el actor abrió sospechas porque le comentó un corazón.Estoy muy enamorada del amor. De ese que da paz y seguridad, risas y abrazos, besos y cantos… en el que se puede caminar o correr y todo está bien” se puede leer en la publicación.

Hay que recordar que Michelle Renaud ya cuenta casi con un año de soltería, mientras que Matías Nova decidió finalizar su matrimonio con Isabella Castillo a dos años de estar juntos.

Michelle Renaud agradecida con el papá de su hijo a pesar de sus problemas legales

A principios del años, la actriz reveló que tendría proceso lega contra Alvarado por “erroes” que había cometido con Marcelo, y esperaba que pudiera reconocerlos para sanar esa parte del menor.

"No, es que esa historia no me corresponde a mí, es historia de mi hijo, y en su momento cuando sea mayor si él quisiera compartir su historia, que la comparta, pero no es mi historia... Yo como mamá lo cuido, lo protejo y le doy todo el amor del mundo, y creo que es muy afortunado de tener los papás que tiene” comentó la actriz.