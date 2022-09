Michelle Renaud agradecida con el padre de su hijo aún con problemas legales

Ciudad de México.- La actriz Michelle Renaud aseveró que aún con los problemas que tuvo con su ex pareja Josupe Alvarado, agradece a la vida por el padre que le tocó a su hijo.

A inicios del años, la artista expresó que tenía un proceso legal contra Alvarado, porque había 'Cometido errores' con Marcelo y esperaba que pudiera reconocerlos, además de saber cómo no se debía tratar a un niño, aunque durante su reciente encuentro con los medios, la intérprete sorprendió al hablar de él.

Mientras los reporteros la interrogaban por dicha situación legal, Renaud contó:

No, es que esa historia no me corresponde a mí, es historia de mi hijo, y en su momento cuando sea mayor si él quisiera compartir su historia, que la comparta, pero no es mi historia... Yo como mamá lo cuido, lo protejo y le doy todo el amor del mundo, y creo que es muy afortunado de tener los papás que tiene, y a veces no sabemos qué lecciones les estamos dando a nuestros hijos, pero es el papá perfecto porque lo está preparando para el futuro, que solo Dios sabe que Marcelo va a tener, así que estoy muy feliz, con toda esa situación, no, muy tranquila más bien, no feliz”

Expresó.

En sus mejores momentos

Previo a estas declaraciones, Michelle también confesó estar en uno de sus mejores momentos personales. “Muy contenta, muy festejada, acaba de ser mi cumpleaños, cumplí 34, entonces me siento que los he vivido bien, que les he sacado provecho, y estoy muy contenta con la mujer que soy”.

Asimismo, la protagonista de telenovelas recalcó los beneficios que ha traído a su vida la terapia con hielos. “Les recomiendo mucho los hielos a todos, tienen muchísimos beneficios, a mi me hace sentir muy bien, me da muchísima energía, me ayuda a no enfermarme, a estar fuerte, a tonificar el cuerpo, o sea, no es por presumir, pero ahorita es cuando mejor cuerpo creo que tengo y es cuando menos ejercicio he hecho, porque los hielos me ayudan a mantenerme, así que lo recomiendo ampliamente”.

En este tenor, Michelle Renaud subrayó que no practica este tipo de terapias por simple moda. “A me encanta porque siempre que estoy haciendo algo me dicen que estoy siguiendo la moda, no, o sea, hace 13 años que me hice vegana, decían que, por moda, pero nadie era vegano más que yo, ahorita con los hielos ya se hizo moda, pero cuando yo lo hacía nadie más lo hacía, yo no soy de modas, soy de cosas que me funcionan, y cuando me funcionan las comparto, si se hace moda qué mejor”, culminó.