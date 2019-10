Michael Keaton: ¿Regresa como Batman?

ESTADOS UNIDOS.- Muchos fanáticos de DC debaten sobre quién fue el mejor Batman. Mientras que algunos dicen que fue Christian Bale, otros afirman que Michael Keaton, de la película de 1989 de Tim Burton.

Por ello, Keaton puede estar tratando de demostrar una vez por todas que es el mejor, ya que se rumorea que el actor posiblemente volverá al papel en una versión de acción en vivo de "Batman Beyond".

"Batman Beyond" fue una serie animada que se desarrolló entre 1999 y 2001, y fue una continuación de la amada "Batman: The Animated Series".

Este lunes las fuentes afirmaron que Keaton podría volver a interpretar a Bruce Wayne en la versión de acción en vivo. Sin embargo, en "Batman Beyond" Wayne ya no es el cruzado con capa, sino un hombre mayor que asesora al nuevo hombre detrás de la máscara, Terry McGinnis.

Si bien Keaton no interpretaría exactamente a Batman en la versión de acción en vivo, sería un regreso a Bruce Wayne, uno de los papeles más emblemáticos del actor. Este informe no ha sido confirmado, y en este momento no es más que un rumor. Sin embargo, si los verdaderos fanáticos de Batman en todas partes volverán a debatir qué actor es el verdadero Batman.