Michael Bublé y su Anhelo de Colaborar con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.-Michael Bublé regresará a México en octubre con su tan esperada gira "Higher Tour". Fue en una entrevista en la que promocionaba su tour, donde el reconocido cantante reveló ser un apasionado fanático de Luis Miguel.

Bublé ha insistido en más de una ocasión al mánager del "Sol de México" para colaborar juntos, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. A pesar de ello, el cantante canadiense mantiene la esperanza de que este sueño se haga realidad.

Conocido por interpretar temas como "Feeling Good" y "Everything", Bublé regresará a México después de tres años de ausencia, presentándose en:

Estas presentaciones las dará en el mes de octubre de 2023.

En una entrevista que dio para el programa “Ventaneando”, el artista de 47 años compartió detalles sobre la gira, que actualmente se encuentra en Europa y se presentó este fin de semana en Dublín.

Bublé expresó su entusiasmo por visitar México, ya que guarda hermosos recuerdos de su infancia en el país. Recordó que su padre solía llevarlos a él y a su familia a diferentes partes de México durante fechas significativas como la Navidad.

Pero el amor de Bublé por México no se limita solo a los recuerdos familiares, ya que reveló ser un ferviente admirador de Luis Miguel. Su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, le introdujo a las canciones del "Sol de México" y despertó su obsesión por el cantante.

Bublé confesó que incluso se convirtió en un seguidor incondicional de la serie biográfica de Luis Miguel, no perdiéndose ni un solo capítulo. Ahora, uno de sus grandes sueños es poder cantar junto al intérprete de "La Bikina".

Además, Bublé compartió que tanto él como su esposa descubrieron detalles de la vida amorosa de Luis Miguel a través de la serie, como su relación con Mariah Carey. Sin embargo, debido a las diferencias de pronunciación, ambos se confundieron pensando que estaban hablando de personas diferentes.

"Una vez me dijo: 'No sabía que Luis Miguel anduvo con María Care' y yo le decía: 'No sé quién es María Care' y después vi el show y me di cuenta de que estaba hablando de Mariah Carey y le dije '¿Estabas hablando de Mariah Carey?' Y me dijo 'No, no, no se llama Mariah Carey se llama María Care', relató Bublé entre risas y con un poco de español al programa de espectáculos.