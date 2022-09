Michael Bublé considera que sería más exitoso si no hubiera tenido hijos

REINO UNIDO.- Michael Bublé está casado con la modelo Luisana Lopilato, con quien ha tenido cuatro hijos. Aunque el cantante ama ser padre, cree que su éxito habría sido mayor si no hubiera formado una familia.

Sus hijos son Noah, de 9 años; Elias, de 6; Vida, de 4 y Cielo, de 3 semanas. La pareja anunció en Instagram el nacimiento de la menor y escribió: “¡Con 3.8 kg por fin llegaste a nuestras vidas! Gracias, Dios, por esta bendición infinita de hacer padres”.

Y es que el intérprete canadiense ha convertido a su familia en su prioridad, pero recientemente reconoció que “no puedes hacer las dos cosas con éxito” y que “uno siempre sufre”.

Si hablas con mi mánager, es un tipo precioso, pero ha gestionado muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande, esa es la verdad", señaló.

Su carrera musical se ha visto afectada

Fue en una entrevista con That Gaby Roslin Podcast que el intérprete de “Haven’t met you yet” contó que tomar ciertas decisiones ha afectado su carrera musical en varios países: "Desde que llegué al Reino Unido para hacer promoción, tuve que tomar la decisión de dónde pasaría el tiempo, y eso probablemente no fue bueno para los números de las listas en Italia, Holanda podría haber sido mejor, eso es lo que quiero decir".