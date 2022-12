Mia Rubín sorprende a Andrea Legarreta al interpretar “Shallow”

CIUDAD DE MÉXICO.- Mia Rubín se ha vuelto popular en el medio artístico gracias a su belleza y gran voz, además de ser hija de una de las parejas más estable del espectáculo: Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Fue a finales del 2020 cuando Mia por primera vez apareció cantando frente a la cámara a lado de su padre, al ofrecer un concierto virtual donde cantaron algunos éxitos de Timbiriche.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram Andrea Legarreta compartió un momento muy especial que se vivió durante unas posada en la que su hija mayor la dejó sorprendida.

Y estoy sucedió después de que en una posada en la que estuvieron como invitadas, comenzaron a utilizar un karaoke y fue Mia Rubín quien se apoderó del micrófono para interpretar “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper.

Una mamá orgullosa” se puede leer en la publicación.

En la grabación se puede ver la gran interpretación de la joven de 17 años que hace evidente su talento vocal, mientras que de fondo se puede ver a la conductora orgullosa y recibiendo abrazos y felicitaciones por parte de sus amistades.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos, hay que destacar que en más de una ocasión Mia se ha llegado a viralizar por los covers que realiza.

Señalan a Andrea Legarreta y Galilea Montijo por presunta rivalidad

Aunque Montijo y Legarreta niegan continuamente una “rivalidad”, en días anteriores resurgió el rumor ya que Andrea no acudió a la develación de la réplica de cera que se le hizo a Galilea en el Museo de Cera de Ciudad de México.

"Es por eso que Andy Rodríguez respondió al respecto para las cámaras de Ventaneando: “¿Si te has fijado que Andrea viene afónica no?, la verdad es que como que empezamos con una gripilla, empezó Tania, Latin (Lover), luego se la pasó a Emma (Pulido), luego Legarreta, luego Gali y yo traigo un poco, ya todos vimos que no es ni influenza, porque ya estamos vacunados, ni Covid, pero a unos les pegó más fuerte como en el caso de Andy, y a otros fue muy leve” comentó.