Erik Rubín habla de enfermedad de Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Erik Rubín confesó a los medios que su pareja Andrea Legarreta se encuentra en recuperación tras contraer una enfermedad viral junto a su familia.

Tiene bronquitis, las dos, también Nina, entonces a los cuatro nos dio, nada más que a unos más a otros menos”

dijo el exTimbiriche durante su más reciente encuentro con la prensa durante la inauguración de su nuevo gimnasio.

Rubín habla de su enfermedad

Por su parte, Mía Rubín añadió: “Me dio influenza porque a un amigo le dio, no se vacunó, por eso vacúnense, no me dijo y me contagió, yo estaba vacunada y al final ahorita apenas voy de salida, pero sí está fuerte, vacúnense todos”.

De la misma manera, Erik aclaró que este fue el motivo de la ausencia de su esposa en el matutino de Televisa. “Andrea no fue a trabajar hoy, pero ahorita fue como ya preventivo que el doc le dijo ‘traes ahí bronquitis, cuídate’, pero es muy inquieta, entonces quién sabe si mañana la veamos ya en el programa o sí se tome le día”.

Comparte halagos tras fotografía sensual

Por otra parte, el músico fue cuestionado por las reporteras sobre si ha recibido halagos en redes sociales de sus seguidoras gracias a la gran figura que posee, y bromeando con su edad dijo:

“Le echamos ganitas, para mis 68 creo que no estoy nada mal. La verdad es algo que me gusta mucho, que me aplico desde hace varios y sin duda este sistema me ha venido muy bien”.

Acto seguido, Erik desveló las propuestas subidas de tono que le han llegado por dicho medio. “Hay cositas ahí de repente que te mandan, cosas que te mandan ahí de ‘¡ay, caramba!, todo eso, pero hay de todo… (Económicas) no, pero sí de que te tiran el chon, la verdad son halagos”.

Por último, el cantante no descartó la posibilidad de en el futuro integrarse a la plataforma Only Fans.

“La neta es que no me cierro, pero ahorita no está en mis planes, tengo tantas cosas que hacer ahorita que no sé en qué momento me podría tomar fotos, muchas veces no puedo atender las redes como quisiera por lo mismo, porque ando de arriba para abajo”, manifestó.