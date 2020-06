Mia Khalifa expone la violencia emocional y psicológica dentro de la industria porno

ESTADOS UNIDOS.- Mia Khalifa se ha vuelto tendencia en Twitter luego de que hace un par de días abriera un hilo donde señalaba cuan usada y degradada la hizo sentir la industria porno.

‘’Nunca he hablado de esto porque me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizado por el público en general. Ahora me siento seguro, y también siento la necesidad de descargar algunas cosas que me han perseguido durante mi breve período en la industria’’, comienza Mia.

La famosa cuenta que a pesar del ‘’torbellino’’ de críticas que recibió debido a la vitalidad de un video donde sale teniendo sexo con un hijab puesto, un ejecutivo de Bang Bros, Jordan Sibbs, le dijo que un pariente de su novia estaba en la ciudad, un fotógrafo de la revista Vogue, quien le tomaría fotografías.

‘’Me dijo que tendría la oportunidad de aparecer en publicaciones convencionales y que realmente podría validarme si trabajara con este fotógrafo. Mis ojos se iluminaron, me sentí honrada y emocionada, pensé que tal vez esta terrible situación en la que estoy podría convertirse en algo positivo.

La famosa cuenta que llegó a las oficinas de Bang Bros sin saber qué esperar de un "verdadero fotógrafo", pensando que íba un hermoso set o ubicación, sin embargo, aquí vio una señal de que las cosas no marchaban del todo bien.

‘’Desde el momento en que me dijeron que no había cabello ni maquillaje supe que algo estaba mal, pero estaba en conflicto. Nunca había estado en un set "real", y no quería insultar inadvertidamente al fotógrafo o su proceso, porque ¡QUÉ PASARÍA EN VOGUE!’’, agregó.

La joven asegura que la llevaron al techo del edificio a solas con el fotógrafo, este le entregó un hijab y dos réplicas de fusiles semiautomáticos.

‘’Siguiendo sus órdenes, me lo puse y posé para las fotos como él quería, mientras hacía correcciones físicas en mi cuerpo. Sus órdenes de presentación pasaron rápidamente de provocativas a salaces, pero nuevamente, tenía demasiado miedo de decir algo. “¿Qué pasa si ES para Vogue? ¿Y si se enoja? ¿Y si te empuja del techo? Fue el coro en mi cabeza. No conocía a este hombre, y estaba muy asustada’’, mencionó.

Una vez que el sujeto obtuvo las tomas que buscaba, Mia comenta que intentó regresar al edificio pero el hombre le insistió en que ‘’la iluminación era ideal para algunas tomas más que tenía en mente’’.

‘’Me dijo que me quitara el hijab y la ropa interior y que posara contra una pared. Mi corazón comenzó a palpar. Sé que podría ser fácil para ti decir "tuviste sexo en cámara, ¿cuál es el problema?" Pero debe comprender el nivel de miedo que tiene una mujer cuando se siente impotente’’, añadió.

En este punto, la ex actriz porno afirma que estaba aterrorizada, se sentía ‘’barata y usada, impotente y degradada’’.

‘’Cuando no estaba posando para su gusto, él me corrigió físicamente y me retorció el cuerpo hasta que estuvo satisfecho. Quería gritar y llorar y arañarle la cara con mis propias manos al mismo tiempo’’, recordó.

‘’La peor parte fue cuando movió sus manos sobre mis senos diciéndome lo bonitos que eran. Todavía siento el frío metal de sus anillos en un escalofrío por mi columna vertebral. Es importante tener en cuenta que este hombre, para mí, era sexualmente ambiguo. Hasta el día de hoy, no sé si era homosexual, heterosexual o pertenecía al espectro de la sexualidad. No tengo idea. Y no es importante para mí. He sido perseguido por esto durante 6 largos años’’, expresó.

señala que era demasiado joven para darse cuenta en ese momento pero asegura que todos ellos, colectivamente y conscientemente decidieron engañarla. Además señala directamente a Jordan Sibbs, el fotógrafo y otros ejecutivos de Bang Bros, de complicidad.

‘’Y sé de hecho que son porque semanas después, esas fotos terminaron siendo utilizadas en el sitio web que BangBros creó bajo mi nombre. Para lo cual era dueño del dominio antes de que, nuevamente, me engañaran para que les vendiera por $ 1’’. aclaró.

La mujer describe que traficaron con ella a manos de este hombre sin supervisión ni respeto por su seguridad, agregando que ni siquiera le pagaron por ello.

Recordemos que la ex actriz terminó por retirarse de la industria debido a que, al obtener fama, Khalifa recibió duras críticas de su natal Líbano por su carrera en el cine para adultos, sobre todo cuando apareció en una de las películas usando un 'hijab', el Estado Islámico lo tomó como ofensa y un grupo de yihadistas incluso le envió amenazas de muerte.

Otro de sus motivos fue más personal, específicamente por problemas de autoestima, pues la exposición mediática vino con un alto costo para su salud mental.