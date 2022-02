Mexicana Sofía Niño de Rivera dice que el comediante siempre está expuesto

Ciudad de México.- La mexicana Sofía Niño de Rivera esta convencida de que la vulnerabilidad es algo de lo que un comediante no puede escapar, continúa impulsando su oficio y festeja diez años de la primera vez que se subió a un escenario en Nueva York con un especial de comedia grabado en dicha ciudad bajo el nombre "Lo volvería a hacer".



"Lo que más debes tener como comediante es el valor de ser vulnerable, reírte de ti, de lo que te ha pasado, de las tragedias del mundo y presentarte vulnerable en muchas cosas. El comediante siempre está expuesto", confiesa este miércoles Niño de Rivera en entrevista con Efe.



La comediante es considerada una de las pioneras del "stand up" en México. Diez años atrás Sofía se encontraba abriéndose un espacio en este oficio -como ella misma lo llama- en una ciudad ajena a la suya en un "intento" de escenario, con una audiencia que poco o nada sabía sobre ella.



El primer escenario al que me subí en Nueva York fue en un bar en el que bajabas las escaleras y te topabas (encontrabas) con un medio escenario con tres borrachos, y ya", recuerda.

Te puede interesar: No.1 en México Natti Natasha y Maluma con "Imposible amor"





En esta ocasión su regreso a la llamada ciudad que nunca duerme fue completamente diferente.



El espectáculo grabado que se podrá ver por la plataforma Amazon Prime Video el 11 de febrero, se llevó a cabo en el Gramercy Theatre, y tuvo un público de diferentes partes del mundo.



"Ahora había gente que sí pagó un boleto para verme", resalta orgullosa.



"Lo volvería a hacer" forma parte de la gira de homónima que Sofía llevó a cabo en 2021 en ciudades estadounidenses entre las que destacan El Paso, Chicago, Phoenix, San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles, en la que narra sus experiencias como mexicana y como madre primeriza.



Si bien considera que el humor no es distinto dependiendo la nacionalidad, asegura que las temáticas que se pueden tratar desde la comedia sí lo son, pero más que eso, un factor que considera especial, es lo mucho o poco que puede estar familiarizada la audiencia con el formato de comedia del "stand up".

Te puede interesar: Alejandra Guzmán se olvida de los malos momentos y celebra su cumpleaños





"(En Estados Unidos) es otro contexto y no es que cambie el humor pero allá se ríen mucho más fácil, yo creo que están tan expuestos a esta cultura -cosa que acá no es tan común- y siento que allá están más acostumbrados", explica.



En México, Sofía se ha labrado un camino en la comedia en el que vislumbra un gran futuro.



Recientemente fue una de las protagonistas de la serie "LOL: Last One Laughing" (2021) liderado por Eugenio Derbez en donde tuvo que competir con otros comediantes para saber quién era el mejor y durante el inicio de la pandemia se mantuvo activa con proyectos que impulsaban la comedia femenina como "La culpa es de la Malinche" (2020).

Te puede interesar: Chiquis Rivera: Mi libro es para las víctimas de violencia doméstica





"Yo lo veo creciendo y creciendo, le faltan más años pero cada vez más personas saben qué es y les interesa hacerlo, cada vez es más claro que se necesita escuela y oficio, realmente meterte, como una profesión", explica.

Ahora tiene todospero en sus sueños está el poder llegar a España con sus "shows", que ella misma escribe en su totalidad, así como a países de Latinoamérica a

Nueva faceta





Además, el haberse casado y convertido en madre en el 2019 ha hecho a Sofía conectar desde otro punto con sus seguidores, pues en sus guiones se han añadido este tipo de temáticas.

Te puede interesar: Celebra México a Guillermo del Toro por múltiples nominaciones en los Óscar





"Yo solo fui mamá para tener material dije, ¿ya qué escribo?, mejor me embarazo", bromea. "Siempre es increíble saber que le estás llegando a otras personas que probablemente sí te veían pero no se identificaban al 100 % con lo que estabas diciendo", finaliza.