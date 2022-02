Alejandra Guzmán se olvida de los malos momentos y celebra su cumpleaños

Alejandra Guzmán olvida los malos ratos que pasó con su hija Frida Sofía y los terrores que se llevó con la salud de su madre Silvia Pinal para celebrar una fecha muy especial.

La intérprete mexicana se encuentra de manteles largos, pues este miércoles cumple 54 años, por lo que decidió grabar un pequeño video para agradecer todas las muestras de cariño de sus seguidores y hacer una sincera reflexión.

Me siento afortunada, feliz, agradecida, bendecida, agradecida con todo lo que me ha dado la vida, y ustedes que siempre han estado conmigo y compartido tantos momentos, buenos y malos, pero más buenos que malos, los quiero y los voy a ver pronto, de gira, de rock and roll, gracias por estos regalos, detalles, besos, palabras bellas y pronto, pronto estaremos juntos de nuevo”, expresó la cantante presumiendo algunos de los obsequios que ha recibido.