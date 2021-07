Metallica beneficiará a banda filarmónica de Oaxaca con ganancias de su 'Black Album'

CIUDAD DE MÉXICO.- La Banda Filarmónica Municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, será una de las instituciones y causas beneficiadas por las donaciones de las ganancias de The Black Album, material que incluirá covers con más de 50 artistas y con el cual la banda estadounidense de heavy metal Metallica celebrará sus 30 años.

En el sitio web de Metallica, se detalla que las ganancias del disco serán a beneficio de su fundación: All Within My Hands, que a su vez favorecerá a otras instituciones que cada artista elija, como ONU Mujeres, Save the Children, Misión de rescate de Nashville, Fundación Doug Flutie Jr. para el Autismo, Nuevo Amanecer, Fundación mi Sangre, entre otras.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La Banda Filarmónica Municipal de Ayutla es una institución comunitaria de gran relevancia para la región de la sierra de Oaxaca, pues en ella se han formado generaciones de músicos e interpretes, manteniendo con vida la identidad musical del pueblo Mixe.

La Filarmónica de Ayutla se beneficiará con las ganancias de la versión “Sad But True” en la que participa la agrupación, Instituto Mexicano del Sonido.

La vinculación con la comunidad que se logró gracias a esta propuesta musical, a la lingüista Yasnaya Aguilar Gil y a la iniciativa El Día Después, iniciativa en la que participan144 organizaciones y colectivos en red y que busca “visibilizar y potenciar la labor de las organizaciones, colectivos y movimientos sociales.

“Por medio del arte, buscamos sumar y movilizar a la ciudadanía interesada en generar cambios a través de la acción”, señala.

La Banda Filarmónica de Ayutla Mixe ha colaborado con artistas como Julieta Venegas y recientemente con la Santa Cecilia. A finales de 2019, a la banda le fueron robados sus instrumentos razón por la cual recibió el apoyo de distintas figuras y de la ciudadanía en general.