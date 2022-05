Met Gala 2022: ¿Qué tema trae este año?

NUEVA YORK.- El famoso evento de moda está de regreso en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, recordando la temática de la Época Dorada de Estados Unidos este primer lunes de mayo.

Esta nueva edición regresará con muchas celebridades pertenecientes al mundo de la moda y del entretenimiento para deslumbrar con una entrada triunfal sus espectaculares atuendos en la alfombra roja.

Llega la Met Gala: cubiertos a 35.000 dólares, looks dorados y Jill Biden invitada https://t.co/Ba7mwVunMT — TN Estilo (@TNestilo) May 2, 2022

Una nueva edición

El tema de este año, “In America: An Anthology of Fashion”, le da continuidad al del año pasado, que fue “In America of Fashion”, buscando reflejar una evolución de la idea de identidad en Estados Unidos y reconocer a personalidades el mundo de la moda que ya no están tan presentes en la memoria.

In America: An Anthology of Fashion aterriza en dos partes la forma en que la moda refleja la evolución de las nociones de identidad en Estados Unidos. Al mirar el pasado a través de esta lente, podemos considerar el impacto estético y cultural de la moda en los aspectos históricos de la vida estadounidense”, mencionó el director ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte -Max Hollein- en un comunicado de prensa.

La muestra de este año presentará piezas de hombres y mujeres que impactan desde el siglo XVII hasta la actualidad, ordenados en salas que abarcan períodos seleccionados de cada época.

Lana Del Rey elevated The Met Gala in 2018 pic.twitter.com/WFVzg3VgNP — The Cult Of Del Rey (@CinamonSlut) May 2, 2022

Para el concepto de la alfombra roja, se abordará “Gilded Glamour”, la cual refiere a un momento de la moda de Estados Unidos en que la opulencia destacaba en las esferas más altas de la sociedad norteamericana.

La Met Gala se podrá ver desde nuestro país a las 16:30 horas este lunes 2 de mayo, ya que el canal E! Realizará la transmisión en vivo para todos los amantes de la moda que no quieran perderse ni un segundo de la alfombra roja.

También te puede interesar: Cineastas serán parte de exposición en la Gala del Met.