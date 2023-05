Mena Massoud borra su cuenta de Twitter tras comentarios sobre La Sirenita

Estados Unidos. - Mena Massoud, el actor que dio vida al papel de Aladdin en la adaptación Live Action de Disney de 2019, ha eliminado su cuenta de Twitter después de enfrentar una gran cantidad de críticas por sus comentarios sobre la película de La Sirenita, protagonizada por Halle Bailey.

El origen de la polémica

Tras su reciente estreno en funciones privadas, la película de La Sirenita está generando las primeras impresiones por parte de la crítica especializada. En una publicación compartida por The Hollywood Handle, se destacó que el proyecto se encuentra proyectado para recaudar $115 millones a nivel nacional durante su primer fin de semana, alrededor de $3 millones más que lo que ganó Aladdin en 2019.

Ante ello, y desde su cuenta personal de Twitter, el actor Mena Massoud respondió lo siguiente:

Nuestra película fue única en el sentido de que el público fue a verla varias veces. Sólo así alcanzamos los mil millones con nuestro estreno. Creo que La Sirenita no superará los mil millones, pero sin duda tendrá una secuela"

Aunque el tono del tweet parecía bastante neutral, los apasionados defensores de La Sirenita se han sentido muy ofendidos al respecto, pues lo perciben como despectivo, resentido y hostil. Recordemos que 'Aladdin' nunca tuvo una secuela, a pesar de que es el tercer Live Action más exitoso de Disney, solo detrás de "Beauty and the Beast" y "The Lion King".

La ola de constantes ataques fue imparable, orillando a Massoud a eliminar su tweet y desactivar su cuenta tras la polémica. Sin embargo, las imágenes permanecen y aún circulan por las redes sociales.

Tu película alcanzó los mil millones, pero sigues sin trabajo... parece que tienes otras cosas de las que preocuparte", escribió la usuaria IrisSirens.

Este comentario se fundamentó en el hecho de que Massoud no ha obtenido un papel destacado en Hollywood desde su actuación en Aladdin, lo cual es sumamente inusual considerando la magnitud de la película.

De momento, seguiremos esperando el live action de La Sirenita que se estrenará en México este próximo 25 de mayo de 2023.

