Melissa agradece lo que "Vida" le ha dado

Querer describir la palabra "vida" es casi tan complicado como querer explicar, ¿qué es el amor? pero para Melissa Barrera, Mishel Prada y Tanya Saracho, es el nombre del proyecto que las ha puesto en la mira de Hollywood.

Melissa es conocida en México por ser exintegrante del reality musical "La academia" y tras protagonizar junto a Mishel Prada la serie Vida de StarzPlay, las puertas en Estados Unidos se le abrieron.

Este año, Barrera estrenaría "In the heights", largometraje basado en la obra musical del mismo nombre que creó y ahora dirigirá Lin-Manuel Miranda.

"Hay proyectos que te marcan y para mí 'Vida' es uno de ellos. Cuando llegué a Estados Unidos estuve tocando puertas y Tanya (Saracho, la creadora) me dio la oportunidad de protagonizar esta serie y a partir de aquí todo ha cambiado, las oportunidades han llegado y sin la serie quizá todo habría sido distinto", dijo en entrevista.

A inicios de este año, "Variety" colocó a Barrera en la primera posición de los Diez latinos a seguir en 2020, gracias a los múltiples proyectos que la actriz tiene por estrenar, entre ellos, el proyecto con el creador de Hamilton.

En la serie, cuya tercera y última temporada llega el 26 de abril a través de la plataforma streaming, Melissa da vida a "Vanessa", una chica latina que crece con la idea de que su belleza le asegurará un futuro como esposa de algún hombre adinerado, hasta que la repentina muerte de su madre le hace regresar a su antiguo barrio en el oeste de Los Ángeles y reencontrarse con viejos amores y con su hermana, con quien no lleva una buena relación.

Pese a su panorama, la chica se muestra optimista, por lo que se reencuentra sentimentalmente con su hermana y decide abrazar esa nueva vida que está dispuesta a tomar como suya.

Melissa considera que ella misma está viviendo algo que no esperó tras el coronavirus. Si bien ella no se ha reencontrado con un viejo amor (está casada desde hace un par de años con su excompañero de "La academia", Paco Zazueta), ni tuvo que regresar a su natal Monterrey por el fallecimiento de algún familiar, afirmó que la vida la ha llevado por lugares inesperados.

"A inicio de año estaba muy emocionada porque estrenaría grandes proyectos, luego llegó esto y es como un llamado a no querer controlar todo de nuestra vida. Estamos haciendo una pausa, el mundo lo necesita. La manera en la que estábamos tratando al planeta no era el adecuado y ahora tenemos que valorar lo realmente importante", confesó.

Melissa está desde hace más de cuatro semanas en Sonora, donde vive su esposo y donde se quedará hasta que pase la contingencia. Desde su encierro, está buscando llevar una vida tranquila y disfrutar de su vida de casada.

"El encierro me ha hecho ser flexible, yo iba a filmar muchas películas, empezaría a producir una serie con HBO y todo se ha quedado estancado. Al inicio estaba estresada, ahora pienso que no sólo es algo que yo viva, la humanidad entera está pasando por lo mismo que yo".

Para Mishel Prada, actriz estadounidense de padres dominicanos, la contingencia también ha hecho que sus planes cambien, ya que si bien Vida le abrió la puerta a grandes súperproducciones, el Covid-19 ha hecho que se detengan, por lo que ella asegura, dejará que "el universo fluya".

"Sin 'Vida' mi carrera hubiese sido distinta, acepté este proyecto porque habla de nuestra cultura latina pero también porque era el trabajo que me daría dinero para seguir haciendo teatro en Chicago y al final me dio más trabajo. Gracias a la serie pude llegar a Riverdale pero el virus hizo que todo parara", dijo Mishel, quien confiesa que el final de 'Vida' será abierto y no porque haya planes de una cuarta temporada, sino porque la vida es así, "continúa".