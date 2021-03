Melanie Carmona sale en defensa de Alicia Villarreal: “Ella nunca dejó de estar a mi lado"

CIUDAD DE MÉXIO.- Melanie Carmona Villarreal, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, salió en defensa de su madre, luego de que diversos internautas la juzgaran por no ayudarla en el momento en que la joven sufrió abuso sexual por parte de un familiar.

Al lado de la fotografía donde aparece abrazada de la intérprete de “Te quedó grande la yegua”, Melanie confesó a los cuatro vientos el amor que le tiene a su madre, y agregó un extenso mensaje para aclarar la postura de la cantante ante los hechos cometidos por su familiar.

“Me siento con la necesidad de aclarar porque mi mensaje anterior es meramente con el objetivo de apoyarnos como mujeres y alzar la voz sin temor y prejuicios. Ese es mi mensaje principal”, expuso la modelo de 22 años al iniciar su escrito.

“El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas, y al no platicar detalles innecesarios, no significa que mi mamá no haya hecho nada. No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en el momento PORQUE SI LO HIZO ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado, me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referentes a mi mamá y Cruz pues ese no era el objetivo de mi mensaje, porque de lo cual no tengo dudas es de su apoyo y amor incondicional hacia mí”, explicó la joven.

Acto seguido, Melanie destacó que no quiso proceder legalmente contra su agresor en ese momento porque estaba atemorizada. “Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía me entendió y me apoyó, decidió respetar mi decisión aunque hubo muchas veces que me insistió hablar y eso no la hace mala madre, como injustamente lo han estado diciendo, de hecho me insistió mucho hablarlo con mi papá, pero fui quien decidió hacerlo hasta ahora, ella nunca dejó de estar a mi lado. Ella solo apoyo mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona, porque sin duda es una gran madre, guerrera siempre para mi y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá, yo fui clara y concreta con lo que sucedió y compartí, de la historia hay más que no sentí la necesidad de contar, lo importante ya tuve el valor de decirlo”.

Posteriormente, la hija de Arturo Carmona aseguró que fueron otros integrantes de su familia los que pusieron en tela de juicio sus señalamientos de abuso. “El sentimiento que sentía de desconsolada y sola no fue porque mi mamá o Cruz no estuvieron presentes, me sentía así porque tengo mucha familia y varios se enteraron de lo que sucedió, pero la persona implicada nunca aceptó ni reconoció los hechos y eso me hizo sentir estúpida y como mentirosa hacia toda mi familia. Mis papás SIEMPRE me creyeron y no dudaron de mi JAMÁS. ¡Y subrayo esto dejando bien claro que MI MAMÁ NUNCA ME OBLIGO A NADA!”.

Pidiendo a la gente que no juzgue sin conocer todos los detalles de la historia, Melanie aseguró sentirse más tranquila y liberada con sus declaraciones anteriores, destacando que con el apoyo de su madre Alicia Villareal, Cruz Martínez (pareja de la cantante) y ahora su padre Arturo Carmona se siente más fuerte para apoyar a otras mujeres que han sido violentadas en algún momento de su vida.