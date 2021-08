Mel Gibson podría filmar "La Resurrección" en Baja California

Tijuana BC.- La visita de Mel Gibson a Baja California, en parte es por el interés de conocer el Valle de Guadalupe, que pudiera funcionar como locación para su próxima película “La Resurrección”.

Fue Eduardo Verastegui, el anfitrión de este viaje por la Baja junto al actor hollywoodense, quien lo invitó a conocer las bondades de la tierra del vino.

Recuerdo como si fuera ayer que estábamos en su casa y estábamos platicando de muchas otras cosas, y de pronto le pregunté que cómo iba con la película ‘La Resurrección’ y me empezó a platicar un poco de la película... Le pregunté dónde la iba a filmar y me dijo que muy probable en Italia, y bueno le dije que sí había pensado en filmarla tal vez en México, te queda más cerca, tienes tres nietos mexicanos, somos vecinos, te va a encantar un lugar que se llama Valle de Guadalupe

Destacó.

Fue a través de un live en su Facebook, previo al rezo del santo rosario que hace a lo largo del día, que Verastegui compartió estos detalles.

Ya entrada la madrugada del miércoles, y luego de recorrer todo el día algunos viñedos, probaron la gastronomía de Fauna, el ex Kairo ventiló que los tres nietos de Gibson llevan sangre mexicana en sus venas.

Lo que más me toca el corazón de Mel Gibson es el amor que le tiene a México, es que dos de sus hijos están casados con mexicanas... Entonces Mel Gibson tiene tres nietos mitad mexicanos, mitad americanos, no se si lo sabían, entonces le tiene un amor muy especial a México, (y) no dudó un segundo (en venir)