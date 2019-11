"Médicos. Línea de vida" y "Por amar sin Ley" tendrán crossover

José Alberto Castro presentó su nueva producción, "Médicos. Línea de vida", y en el adelanto aparece el abogado Alonso Vega (Guillermo García Cantú), de Vega y Asociados, el bufete protagonista de su telenovela anterior, "Por amar sin ley".



El productor dijo que los abogados y los médicos se ayudarán mutuamente con el fin de mantener viva la historia anterior y ver la posibilidad de sacar una tercera temporada.



"Mis amigos de 'Por amar sin Ley' vienen un ratito a participar en 'Médicos. Línea de Vida', vienen a resolver ciertas cosas y ampliaremos un poco más la historia de lo que nos estaba pasando allí porque nos quedamos con una incógnita grande. Arrancamos el juicio de 'El Ciego' y por allí va eso dentro de la historia, mis compañeros abogados tienen que venir a ayudar a estos médicos y luego los médicos van a ir a ayudar a los abogados", dijo el productor.



Durante la presentación, realizada este jueves en el Palacio de Medicina, en el Centro Histórico de la CDMX, José Alberto agradeció a Emilio Azcárraga por motivar esta telenovela, así como a su grupo de escritores de Entrelíneas, entre ellos Fernando Garcilita y Vanesa Varela.



Con este cruce de proyectos, José Alberto sigue los pasos de otras grandes producciones internacionales que han hecho cruces de historias como "La liga de la justicia" y "Los Vengadores".

"Esperemos que se dé (la tercera temporada de Por Amar sin Ley), es un poquito provocar todavía ese interés en la gente y al igual que aquí darle una continuidad, queremos ver si al final podemos hacer un mix completo", señaló.



Livia Brito, José Elías Moreno, Daniel Arenas, Rodolfo Salas, Grettell Valdez, Carlos de la Mota, Federico Ayos e Isabel Burr son parte del elenco.



"Médicos. Línea de vida" ocurre en la sala de urgencias de un hospital. Lo especialistas no solo sufren por sus pacientes, tratando de sanarlos o salvarlos, también por lo que pasan, sus relaciones amorosas y rupturas.



Livia Brito cuenta que una de las cosas más difíciles fue aprenderse los términos y usarlos con naturalidad, previamente había comentado que en una de las escenas estaba presionando el corazón de uno de los pacientes, pero la escena fue tan larga, que la doctora que los asesoró durante la serie les pidió parar porque ya le estaban provocando una arritmia al paciente.



"Regina es un personaje muy empático, una persona que siempre ve por los demás, que siempre trata de mantener la armonía en su trabajo, trabaja demasiado y siempre quiere que sus pacientes estén bien, cosa que a veces por la misma profesión se pierde, pero a Regina no le ha pasado y en su vida personal tiene una vida muy bien plantada, tiene muchos años con su pareja y de repente sufre una infidelidad muy fuerte", dijo Livia sobre su personaje.



Daniel Arenas, quien encarnará a David Paredes, otro de los protagonistas, habló con mucho respeto sobre la profesión de los médicos, más porque su padre Jorge Arenas y uno de sus hermanos, Juan Arenas, se dedican a esta profesión.



"Yo fui el último hijo entonces no lo viví tan de cerca, mis hermanos mayores sí, que lo vieron especializarse, estudiar en los Estados Unidos, se fue para allá con mucho esfuerzo, se especializó en Harvard y fue de los primeros cirujanos en ver cirugías a corazón abierto, cosa que no muchos tienen el privilegio. Llegó a Colombia a ser docente de medicina, mi papá es una eminencia, dime si no es un honor para mí. Es el más feliz y honrado de que yo con mi trabajo esté haciendo este tipo de cosas", compartió el actor.



Recordó que alguna vez lo llevó a una cirugía y él no se mareó ni se espantó de ver y oler la carne. Al final su papá le preguntó si le gustó y le dijo que no, pero su hermano mayor sí siguió sus pasos y ha sido de los primeros en hacer cirugía robótica.



Grettell Valdez también estará en la sala de urgencias como Ana Caballero, una doctora muy dura.

"Estoy feliz de la vida, contenta, emocionada, qué les digo. Es una doctora que es demasiado pragmática, cuadrada, atiende cincuenta persona al día, no tiene filtros, imagínate que tuviera tiempo para consentir a cada uno, es un poco dura al decir las cosas pero es un bombón. Es una médica brillante, una persona que resuelve, que atiende a muchas personas", comentó Grettel.



Carlos de la Mota interpretará a Luis Galván, otro doctor muy comprometo con su profesión, pero con problemas en el ámbito personal.



"Soy un cardiólogo muy humano, que le dedica mucho tiempo a sus pacientes y ese tiempo que le dedica a sus pacientes es tiempo que le quita a su esposa e hijo, es un apasionado de su carrera", contó.



En la vida real, Carlos contó que estudió arquitectura, pero la pasión la encontró en la actuación, sin embargo, alrededor de él hay gente que encontró en la medicina esa misma pasión.



"Mi hermana es doctora y se graduó aquí (en el Palacio de Medicina), es oftalmóloga y se graduó en trasplante de córnea. Mis mejores amigos son médicos, uno de ellos es cardiólogo y es muy afable, es un tipo muy sociable", contó.



"Médicos. Línea de vida", se estrenará este lunes 11 de noviembre a las 21:30 por Las Estrellas. En el elenco también se encuentran Daniel Tovar, Lorena García, Scarlet Gruber, Mauricio Henao, michel López, Marisol del Olmo, Dalilah Polanco, Iliana Fox, entre otros.