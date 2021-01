Médico de doña Eva Mange explica estado de salud tras valorarla

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde del jueves, la actriz Laura Zapata, compartió desde su cuenta de twitter imágenes donde se puede apreciar las llagas que padece la señora Eva Mange, causadas por el abuso que sufre al interior de "Le Grand Senior Living".

Juan García, geriatra de cabecera de doña Eva, revela su estado de salud tras valorarla, pues por motivos de la contingencia que se vive en el país por la Covid-19 el doctor García no había podido ver a la abuelita de Laura y Thalía.

"Pobrecita, este año sí le pegó bastante, delgadita y todo eso que le sucede a cualquier mujer de 103 años", empezó a narrar el doctor Juan García, médico de confianza para la actriz Laura Zapata.

"El día de hoy está muy bien cuidada con muchos cuidados de sus enfermeras y de la señora Laura, y el seguimiento de estas úlceras por presión que hizo en las pompis y en uno de los hombros, básicamente es que se quedan acostados en la misma posición", agregó.

#EXCLUSIVA El doctor de cabecera de Doña Eva Mange, la visitó en la casa de asistencia donde se encuentra.https://t.co/rcOcCpf2px pic.twitter.com/GGQpkOrAq3 — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 29, 2021

Sobre si las heridas se pudieron haber evitado, "al 100% yo creo que no, pues ya como está la señora, pero sí, definitivamente, el mover a la señora y estar al pendiente es muy importante... Desde hace tiempo la señora Eva va y viene, sí ha estado consciente; de repente se nos duerme, de repente regresa, eso es muy común en la gente de esa edad", declaró.

´Ventaneando' también reveló que el socio fundador de dicha casa de retiro se llama Andrés Portillo, un coach de vida que ha trabajado con Lupita Jones para apoyar a algunas exreinas de belleza mexicanas. Según algunos sitios de internet, Andrés es un "apasionado de la vida y de la transformación personal, instructor y facilitador de la mente y el espíritu".

.@LAURAZAPATAM cuenta cómo se vivió la inspección de las autoridades al interior de la residencia donde permanece con su abuelita Eva Mange.https://t.co/nxuq4RqIYe pic.twitter.com/JRJaCBMjWD — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 29, 2021

EVA MANGE PASA SU PEOR MOMENTO

El dolor de Laura Zapata es evidente, al platicar la difícil situación que están atravesando como familia. "La tengo postrada, a los 103 años, cuando me prometieron cuidarla, amarla, así me la tienen, en un grito. Me dice hace rato 'ya no quiero vivir, creo que ya no voy a vivir' ¿Crees que esto es justo?, lamentó la actriz al platicar sobre el estado de ánimo de doña Eva Mange.

A decir de la hermana de Thalia, su abuelita está pasando su peor momento, quien sufre un dolor inexplicable a causa de las llagas que le ocasionó la omisión de cuidados al interior de la casa de descanso para adultos mayores.

Tiempo real !!! A ver quien puede justificar esto !!! #CárcelParaLosResponsables !!! pic.twitter.com/BEFwrdfI7S — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 28, 2021

Laura Zapata se ha visto en la necesidad de primero contratar a una enfermera que esté al cuidado de su abuelita de manera exclusiva las 24 horas, además de pedir apoyo del geriatra particular de la señora, para lograr sanar la heridas que sufre doña Eva Mange.

"No hay nadie aquí, aquí todos están corriendo, todos están huyendo, están desapareciendo. El dueño, obviamente no ha dado la cara y se fue de aquí huyendo expresando un infarto", declaró.

"Ya corrieron al médico que tenían como representante, me enteré por que me comentó Andrea, la nieta de la señora que murió el lunes en la mañana, que ni siquiera dejaron al doctor entrar ya por su acta de defunción, por que ya lo corrieron", comentó Zapata.