“Me voy a los oscares” Javier Ibarreche se va como presentador de la transmisión de los Oscar 2023

Este próximo domingo 12 de marzo estará siendo la premiación más importante del cine, la gala número 95 de Los Oscar en la ciudad de Los Ángeles, California.

En relación con este evento, el tiktoker especialista en cine y standupero Javier Ibarreche les dio la gran noticia a sus seguidores de que fue invitado para formar parte del equipo de conductores que estará a cargo de la trasmisión de los premios por parte de Tv Azteca.

En esta trasmisión de los Oscar 2023 estará junto a Ricardo Casares, Linet Puentes, Horacio Villalobos, Jessica Bulman y Pamela Cortes-Roemer.

Por medio de sus redes sociales estuvo compartiendo la importante noticia dejando saber lo feliz y emocionado que se encontraba sobre este hecho.

“Llevo semanas aguantando las ganas de compartirles esto: me voy a los oscares. Hoy hace dos años estaba dando clases (desde mi casa porque pandemia), era miércoles, quizá fui también a la cocina. Dos años después, acabo de tener mi primera junta de producción con el equipo de @aztecasiete para ver qué tanto se va a hacer durante la ceremonia, desde mero Hollywood. VOY A LOS OSCARES. No me la creo.

Ya saben dónde ver la premiación, el domingo 12 de marzo a partir de las 5 pm. Hollywood ahí te voy.”