Jamie Lee Curtis no asistirá a la tradicional cena de los nominados al Óscar porque se duerme temprano

ESTADOS UNIDOS.- Este es el primer año en el que Jamie Lee Curtis es nominada a un Óscar. La actriz compite en la categoría a mejor actriz de reparto por su interpretación en la película Everything Everywhere All at Once.

La Academia de Hollywood ofrecerá, como cada año, una cena para celebrar a los candidatos de forma previa a la gala, pero Jamie Lee Curtis aseguró que no asistirá porque se va temprano a la cama, informó la cadena Foxnews.

Te puede interesar: Lista completa de nominados a los Premios Óscar 2023

Necesitar dormise antes de las 9

Fue el fin de semana cuando la famosa de 64 años asistió a la entrega de los Premios Film Independent Spirit, donde declaró a la revista Hollywood Reporter que la cena de los nominados a los Óscar que se celebra este jueves es demasiado tarde para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Al contestar al periodista la actriz señaló: "Ahora podrías decir, 'Jamie, estás nominada para un premio de la Academia. ¿Vas a estar en la sala con solo los nominados para el premio de la Academia?, y lo he rechazado", dijo la actriz estadounidense al citado medio especializado.

"¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano", dijo sobre su ausencia. "Porque las 7:30 PM van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 9 en punto. Nada. ¡Cero!", agregó.