Jamie Lee Curtis habla directamente de su hija transgénero

ESTADOS UNIDOS.- Ya ha pasado un año desde que Ruby, hija de la actriz Jamie Lee Curtis y el director Christopher Guest confesó a sus papás que es bixesual.

La editora de video tenía miedo, pero les habló de sus preferencias. "Me daba miedo el solo hecho de decirles algo sobre mí que no sabían. Era intimidante, pero no estaba preocupada. Ellos me habían aceptado toda mi vida", contó en 2020 a la revista People.

Sin embargo, Ruby no les había contado todo. Según reveló la protagonista de "Halloween Kills", su hija le envió un mensaje de texto con el que le confesó que era una mujer trans.

"La llamé inmediatamente. No hace falta decir que hubo lágrimas involucradas. Se trata de aprender una nueva terminología y palabras", explico Lee Curtis.

Un nuevo inicio como familia

"Soy nueva en esto. No soy alguien que pretende saber mucho sobre el tema. Y me voy a equivocar, voy a cometer errores. Me gustaría evitar cometer grandes errores", comentó la legendería actriz.

La actriz de cine afirmó que aún sigue en el aprendizaje, recordando que su hija tuvo un novio y que alguna vez la escucho decir que era bi, pero la identidad de género y la orientación sexual son dos cosas muy separadas.

"No estoy haciendo proselitismo, no estoy intentando imponerle algo a la gente. Simplemente estoy diciendo: 'Esta es la experiencia de nuestra familia'. Estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo. Así como es cuidar y amar y apoyar a su hermana mayor Annie, en sus caminos. Soy una estudiante agradecida. Estoy aprendiendo mucho de Ruby. La conversación continúa, pero quiero saber cómo lo puedo hacer mejor", expresó.

Una identidad por descubrir

Ruby contó a People que desde que era adolescente sabía que era diferente, aunque no se pudo definir muy bien, en parte por una mala experiencia en terapia. Después de años por fin entendió que era una mujer trans.