"Me quieren matar, quieren matar a mis perros", dice Origel a Erika Buenfil

MÉXICO.- En la semana Erika Buenfil despotricó en contra Juan José Origel luego de que el conductor de televisión comentara que la actriz estaba muy enojada con él tras haberla criticado por hacer videos en la plataforma TikTok.

La actriz y tiktoker se molestó después de que Martha Figueroa llamara a su hijo "El Zedillito", durante una entrevista en línea que realizaba con Origel.

"Perdón, mi hijo se llama Nicolás Buenfil. Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente”, explicó Buenfil durante una entrevista con la periodista Fernanda Familia.

A todo esto, Juan José Origel publicó hoy un video en su cuenta de Instagram, para aclara lo sucedido, dijo hacerlo de este modo porque no logra comunicarse con Erika Buenfil, quien seguro lo tiene bloqueado en redes sociales.

"Yo no quería y no pensaba hablar acerca de estos comentarios que hizo la señora Erika Buenfil en el canal de la señora Fernanda Familiar", inicia diciendo el periodista de espectáculos desde su perfil, en un video que tituló "Sra. Erika Buenfil".

"Que fácil es hablar y decir, y tornar, y llorar", exclama Origel y agregó, "En ese video la Sra. Erika Buenfil me tacha de hocicón y de que he hablado de su hijo. No puedo hablar hablar con ella porque obviamente me tiene bloqueado. No le puedo hablar después de una amistad de tantos años", explicó.

"Aquí de frente le voy a decir a la señora Erika Buenfil, Erika si me demuestras que yo haya hablado una palabra de tu hijo, una, bien o mal, o lo que tú quieras. Si yo he hablado de tu hijo para alguna ocasión, en algún programa, entonces acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima a tus seguidores, porque ya me quieren matar, quieren matar a mis perros", declaro Juan José Origel en su video.

"Todos los días estoy recibiendo amenazas y groserías de parte de toda la gente que me echaste encima", exclamó.

"Erika Buenfil, por mi madre santa que esta en el cielo, les juro que nunca he hablado del hijo de Erika Buenfil. Jamás", confesó el conductor y agregó, "Ni lo conozco, ni tengo que hablar de él. Eso es todo."

La de hoy! Buenas noches! pic.twitter.com/6brmH5th7n — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) August 8, 2020

El comentarista al terminar su declaratoria dice "Terminando ahorita voy a poner el video, porque ustedes saben que no se editar y para que no este editado. Lo voy a subir".

"Lo de tu hijo, que me lo echaste encima y me llamaste hocicón, eso sí, no te lo voy a perdonar, porque no lo dije, no hablé nunca de tu hijo. Ahorita pongo el video", concluyó Pepillo Origel.