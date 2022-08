"Me encantan": Verónica Castro compara a Cristian con Nodal tras su extravagante cambio de look

MÉXICO.- Cristian Castro sorprendió a todos haces unos días con su radical cambio de look. Su cabello pintado de distintos colores fosforescentes o pastel, así como sus atuendos, han generado muchas reacciones y memes.

Aunque el público ha criticado su transformación porque dice que no le favorece, el cantante se expresó al respecto, asegurando que lo ha hecho para divertirse ahora que ha regresado a la televisión como jurado en el programa argentino Canta conmigo hoy.

Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión", dijo.