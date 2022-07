Cristian Castro defiende su radical cambio de look

Ciudad de México.- En los últimos días, Cristian Castro ha sorprendido a sus seguidores por su radical cambio de look que ha desatado diversos comentarios.

Foto: Cortesía

El cantante apareció con una nueva apariencia en el programa argentino ‘Canta conmigo ahora’, en donde cumple una labor de juez al lado de José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

Cristian explicó la razón por la que decidió reaparecer en redes sociales con este cambio y a pesar de todos los comentarios negativos y memes que surgieron en Internet haciendo alusión a su transformación, el hijo de Verónica Castro defendió su estilo y comentó:

Cristian Castro asegura que solo se divierte

“Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, no sé, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo”.

Posteriormente, el intérprete de “Lloran las rosas” aseguró en entrevista para el programa Hoy que pese a todo el revuelo no cambiará en su forma de pensar y de modificar su estilo.

“Me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto cada edición de cada programa, que sea como distinto, y divertirme también, es un momento mío que hace mucho tiempo no tengo un momento en televisión y estoy como que divirtiéndome y haciéndome fachas distintas”, manifestó.

Dice que está contento pese a los malos comentarios

Finalmente, Cristian recordó algunos de los comentarios en su contra y subrayó: “‘Esos pelos, mira, nada que ver’, pero bueno, es que estoy contento, por eso estoy como inspirado para hacerme estas fachas”.

Cabe señalar que además de los memes, el cantante sumó varios mensajes que hacen alusión al parecido que tiene con su padre, Manuel “El Loco” Valdés, al punto que muchos coincidieron en que son dos gotas de agua.

La realidad es que la relación de Cristian Castro con el cómico no fue del todo buena, situación que ambos hicieron pública en diversas entrevistas y cuando falleció Valdés, muchos criticaron la poca empatía que había demostrado el hijo de Vero en esos momentos.