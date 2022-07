Cristian Castro aparece “irreconocible” en Instagram

CIUDAD DE MÉXCOÑ.- Cristian Castro es uno de los cantantes más populares y queridos por del país, gracias a sus distintos éxitos musicales ha logrado permanecer en el gusto del público a través de los años.

Desde hace un par de años que el intérprete de “Azul” se ha vuelto más activo en sus redes sociales donde suele compartir partner de sus conciertos y proyectos televisivos de los que forma parte.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram del programa de espectáculos de ‘El Gordo y la Flaca’ dio a conocer un video donde Cristian Castro apareció “irreconocible” y sus fanáticos quedaron sorprendidos.

En la grabación se puede ver que el artista mexicano aparece con una peluca en color morado, acompañado de un atuendo muy llamativo, una camisola de manga larga de colores fosforescentes además de un pantalón blanco.

Estoy ya para ir al estudio, pero quería preguntarles si tenían curiosidad acerca del camerino” dijo en la grabación.

Por supuesto los usuarios inmediatamente reaccionaron ante el ‘look’ del cantante e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “se está pareciendo a su papá”, “ya enloqueció”, “Walter Mercado”, “recuerdo que era joven y elegante ¿qué le pasó”, “ya no se parece”, son algunos de los que se pueden leer.

Esta no sería la primera vez que Cristian aparece con este tipo de ‘look’ debido a que ya habría hecho otro tipo de publicaciones donde incluso ha posado frente a la cámara con la cabellera de color naranja.

Cristian Castro habló sobre sus fracasos amorosos

El cantante estuvo como invitado en un canal de televisión uruguaya, de nombre “Gallito feliz” y salió en su defensa sobre cómo interactúa con las mujeres, y ha sido el amor lo que lo ha llevado a tomar decisiones rápidamente.

“La verdad que ha sido apresurado, y por eso quizá ha venido el fracaso, pero no, no lo siento fracaso, me gusta a mi formalizar cuando estoy emocionado con una chica, me parece muy bonito llevarlo al matrimonio”, explicó sobre sus compromisos sentimentales.