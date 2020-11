“Me casé para toda la vida; no funcionó”: Chiquis Rivera habla de su divorcio con Lorenzo Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.- Chiquis Rivera rompió el silencio sobre su sentir respecto al proceso de divorcio que vive con su aún esposo Lorenzo Méndez.

Como pocas veces lo ha hecho, la hija de Jenni Rivera compartió para “People en Español” el dolor que sufre por esta separación a un año de haber contraído matrimonio con el ex vocalista de la Original Banda El Limón y que ha acaparado la atención mediática.

La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, dijo Chiquis.

“Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso”, continuó.

Y aunque entre los dos hay un cariño enorme, Chiquis negó la posibilidad de una reconciliación, pues dice que Lorenzo la lastimó por exponer varias cosas a los medios sobre su matrimonio.

“Me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado, no hay vuelta atrás”, sentenció.

“(Era) algo tan privado y algo tan sagrado y que todo esté expuesto, que él haya dado una entrevista. Eso sí me dolió mucho porque dije: ‘Espérame, yo no quise hablar por respeto de muchas cosas’. Eso sí me dolió muchísimo. Y esto no lo he dicho en ningún otro lado, pero sí me caló”, reveló.

La cantante, cuyo nombre real es Janney Marín, no esta cerrada al amor, y más si parece que hay química entre ella y el empresario Mr. Tempo. Aun así, ella define su situación sentimental como soltera.

“Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma... Estoy abierta al amor, pero, sí, estoy soltera. Ahorita es muy importante sanar ciertas heridas. Mucha gente, hombres, me han buscado. Pero soy muy honesta y digo: ‘¿Sabes qué? Ahorita necesito darme un tiempecito, tengo que amarme a mí misma, tengo muchísimas cosas que quiero sanar y quiero mejorar’. Quiero ser una mejor versión de mí misma antes de involucrarme con alguien más”, expresó.

Chiquis ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por su divorcio, pues Lorenzo declaró que él se enteró de la separación por medio del comunicado que la cantante publicó en redes.

Además, también se difundieron algunas imágenes de la famosa besando a Jorge Cueva “Mr. Tempo”, a pesar de haber negado tener una relación con él.