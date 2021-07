“Me aceptaré”: Brenda Zambrano revela las cirugías a las que se ha sometido y las que planea hacerse

MÉXICO.- Hace unos días Brenda Zambrano compartió en sus redes sociales un vídeo informativo sobre los implantes de seno y cómo tomó la decisión de quitárselos después de varios años, y confesó que le han causado varios problemas mentales y físicos.

Al principio, la ex integrante de Acapulco Shore dijo que en abril del año pasado fue cuando se hizo una reducción de busto además de una cirugía en su nariz. Comentó que la cicatrización de los implantes fue un proceso bastante duro para ella, pues reveló que sus pechos se habían “encapsulado”, incluso presentó fuertes y constantes dolores.

Entre lágrimas, Brenda cuenta su experiencia con otras cirugías como la de recorte de flacidez que se hizo en Colombia, ya que con los implantes había subido mucho de peso, además de usar inyecciones anticonceptivas que cree que pudieron haber sido un factor importante en su cambio físico.

Me mate haciendo dietas, no bajé de peso. Tomé pastillas que no debí tomar para bajar de peso, bajé una semana y a la siguiente semana volvía a hincharme, volvía a subir de peso. Súper complicado (…) Al ver que yo no me sentía bien, me siento mal, me veo al espejo y digo: ‘Yo no estaba así’. Y es normal que el cuerpo cambié, pero no tan rápido”, expresa en su vídeo.

La influencer comenzó a explicar los síntomas de la enfermedad de implantes mamarios, los cuales ella presentaba pero desconocía que se tratara de eso, aunque sabía que había algo mal con ella, Zambrano no consideró sus implantes al momento de dudar de dónde venía su depresión, problemas al hablar, pérdida de libido, cansancio muscular, retención de líquido y la pérdida de memoria.

“Tomé la decisión de retirarme los implantes porque ya no puedo más, de verdad que no soy yo, ustedes me ven muy bien en redes sociales, pero no estoy bien”, confesó Brenda Zambrano.

La artista escribió que la cirugía esta prevista para el próximo lunes donde se retirará los implantes y pasará a tener sus senos naturales. “De ser la chica que tenía las boobs enormes pase a ser la chica enferma con unos senos pequeños que me están dañando, ahora volverá tener boobs sin implantes y mucho más pequeñas. Me aceptaré tal y como quede, no le volveré a modificar a mi cuerpo”.