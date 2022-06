Mayela Laguna habla sobre audios de la violencia por parte de Luis Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Luego de que se filtraran audios donde Mayela Laguna dice que fue víctima de violencia por parte de Luis Enrique Guzmán, la cuñada de Alejandra Guzmán rompió el silencio.

Laguna publicó en sus redes sociales un video donde asegura que esos audios fueron filtrados sin su consentimiento.

“Ya salieron otros audios míos donde estoy enojada y salgo contando lo que pasó entre Luis Enrique y yo a una muy amiga, que pensé que era mi amiga, y me traicionó, lo único que puedo decir es que estaba yo muy, muy enojada”, explicó Mayela.

La agresión de Luis Enrique Guzmán

Con relación al problema que tuvo con Luis Enrique y la presunta agresión, Laguna dijo: “Claro que cuando me salí de su casa hubo un enfrentamiento entre los dos muy fuerte, pero son cosas que se tienen que arreglar entre parejas, estamos él y yo llegando a acuerdos para poder tener cada quien el derecho de estar con nuestro hijo, ahorita está viviendo con él. Sí trabajo en la pizzeria, sí me la dejó Luis Enrique”.

De la misma manera, la madre del nieto más pequeño de Silvia Pinal aseguró que no desea ganar fama en el medio artístico por esta situación. “Los audios lo único que puedo decir es que cuando uno está enojado dice cosas sin pensar, este es mi último video, y el único que he hecho, y de hecho ya me voy a salir de las redes sociales, porque yo ni pretendo ni quiero ser famosa”.

Posteriormente, Mayela se refirió a la relación que mantiene con doña Silvia Pinal y Ale Guzmán. “La familia Guzmán Pinal se ha portado conmigo siempre bien. Mi suegra es una señora súper respetable, con Alejandra sí he tenido problemas”.

Por último, Laguna confesó que está recibiendo ayuda para enfrentar esta situación personal. “Estoy ya en terapia y analizando también muchas cosas por el bienestar de mi hijo”, manifestó.

